Телефоны
Опубликовано 13 августа 2026, 11:03
1 мин.

Складной смартфон Galaxy Z Fold «превратили» в мини-компьютер

Внешний монитор не нужен
Японскому разработчику удалось воспользоваться режимом DeX, используя только складной смартфон Samsung. Он не подключал к нему другой монитор.
Складной смартфон Galaxy Z Fold «превратили» в мини-компьютер

© Dylan H

Небольшая справка

Samsung DeX — это специальный режим в устройствах Samsung Galaxy. При подключении к монитору или телевизору интерфейс мобильного устройства меняется на привычный десктопный: с панелью задач, кнопкой «Пуск» и поддержкой работы в оконном режиме с использованием мыши и клавиатуры

Теперь к сути

С помощью созданного DeX Inner Tester удалось запустить этот режим прямо на дисплее Galaxy Z Fold.

Программа пока находится на стадии тестирования. Её можно скачать только в виде отдельного APK-файла. В будущем разработчик планирует выпустить версию в Google Play.

Установка требует некоторых дополнительных действий: нужно включить отладку по Wi-Fi и дать приложению специальные разрешения. Также важно, чтобы на смартфоне была установлена версия One UI 8 или новее.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Samsung
,
#Складной смартфон
,
#монитор
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Телефоны/
  4. Складной смартфон Galaxy Z Fold «превратили» в мини-компьютер