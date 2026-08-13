Складной смартфон Galaxy Z Fold «превратили» в мини-компьютер

Небольшая справка

Samsung DeX — это специальный режим в устройствах Samsung Galaxy. При подключении к монитору или телевизору интерфейс мобильного устройства меняется на привычный десктопный: с панелью задач, кнопкой «Пуск» и поддержкой работы в оконном режиме с использованием мыши и клавиатуры

Теперь к сути

С помощью созданного DeX Inner Tester удалось запустить этот режим прямо на дисплее Galaxy Z Fold.

Программа пока находится на стадии тестирования. Её можно скачать только в виде отдельного APK-файла. В будущем разработчик планирует выпустить версию в Google Play.

Установка требует некоторых дополнительных действий: нужно включить отладку по Wi-Fi и дать приложению специальные разрешения. Также важно, чтобы на смартфоне была установлена версия One UI 8 или новее.