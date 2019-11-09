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Складной смартфон Huawei ломается при попытке согнуть его на холоде
При минус пяти градусах
Продажи первого смартфона с гибким экраном от Huawei — Mate X 5G — должны начаться уже 15 ноября. Стоит он довольно дорого ($2430). Именно это смущает больше всего, когда выясняется, что устройство не такое уж прочное и надёжное.
Согласно информации на официальном сайте Huawei, смартфон нельзя складывать при температурах от минус пяти градусов по Цельсию и ниже. Это может быть чревато поломками.
Также Huawei напоминает, что Mate X содержит компоненты, выполненные с соблюдением высокой точности параметров. Поэтому устройство следует беречь от жидкости и пыли. Особенно важно, чтобы грязь не попадала на место сгиба.
Сообщается, что смартфон будет поставляться с защитной плёнкой, которую не рекомендуется снимать или наклеивать на неё ещё одну. Если плёнку всё-таки захочется сменить, то нужно обратиться в сервисный центр.