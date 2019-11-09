Складной смартфон Huawei ломается при попытке согнуть его на холоде

Согласно информации на официальном сайте Huawei, смартфон нельзя складывать при температурах от минус пяти градусов по Цельсию и ниже. Это может быть чревато поломками.

Также Huawei напоминает, что Mate X содержит компоненты, выполненные с соблюдением высокой точности параметров. Поэтому устройство следует беречь от жидкости и пыли. Особенно важно, чтобы грязь не попадала на место сгиба.

Сообщается, что смартфон будет поставляться с защитной плёнкой, которую не рекомендуется снимать или наклеивать на неё ещё одну. Если плёнку всё-таки захочется сменить, то нужно обратиться в сервисный центр.