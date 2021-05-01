Складной смартфон Huawei за $3000 проверили на прочность

Зак сделал всё, как обычно. Он царапал смартфон, поджигал его, посыпал песком и, конечно, пытался согнуть. Блогер пытался согнуть Huawei Mate X2 и в сложенном, и в разложенном состоянии. И на удивление, складное устройство оказалось прочнее многих обычных.

Что касается устойчивости дисплея к царапинам, то для переднего экрана сравнима с большинством других смартфонов. Стекло начинает повреждаться от инструмента с уровнем твёрдости 6. А вот если попытаться поцарапать основной гибкий экран, то следы начинают появляться уже от инструмента с твёрдостью 2.