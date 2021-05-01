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Сегодня в 10:44
Складной смартфон Huawei за $3000 проверили на прочность
Он оказался прочным
Складные смартфоны кажутся со стороны более хрупкими, чем обычные. Производители пытаются этот миф опровергнуть, проводя различные тесты своих гибких устройств. На этот раз тест провёл известный блогер Зак Нельсон (Zach Nelson), ведущий YouTube-канала JerryRigEverything. Он испытал на прочность смартфон Huawei Mate X2 стоимостью $3000.
Зак сделал всё, как обычно. Он царапал смартфон, поджигал его, посыпал песком и, конечно, пытался согнуть. Блогер пытался согнуть Huawei Mate X2 и в сложенном, и в разложенном состоянии. И на удивление, складное устройство оказалось прочнее многих обычных.
Что касается устойчивости дисплея к царапинам, то для переднего экрана сравнима с большинством других смартфонов. Стекло начинает повреждаться от инструмента с уровнем твёрдости 6. А вот если попытаться поцарапать основной гибкий экран, то следы начинают появляться уже от инструмента с твёрдостью 2.