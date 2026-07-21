Складной смартфон и планшет Pad 9 Xiaomi прошли регистрацию в Китае

Складной смартфон пока без точного названия. В базе данных китайского регулятора MIIT обнаружилось устройство с номером модели 2608BPX34C. В индустрии к нему причисляют Xiaomi 17 Fold, Xiaomi Mix Fold 5 или Mix Fold 6.

СМИ пишут, что у новинки будет внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма. Установят процессор Xiaomi Xring O3 и HyperOS 4 на основе Android 17. Камера получит главный сенсор на 200 мегапикселей, а аккумулятор ёмкость 6000 мА·ч.

Второе устройство, планшет Xiaomi Pad 9, появилось в базе 3C с моделью M656BA. Вместе с ним протестировали зарядное устройство MDY-17-EE, которое выдаёт мощность 45 Вт. По имеющейся информации, Pad 9 станет «небольшим» обновлением прошлой модели. Экран останется прежним, 11,2 дюйма, матрица LCD с разрешением 3K и частотой обновления 144 Гц. Процессор будет Snapdragon 8s Gen 4. Заметное изменение будет в батарее. Она получит 9720 мА·ч вместо 9200 мА·ч у предыдущей версии.