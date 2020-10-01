Складной смартфон Microsoft оказалось невозможно отремонтировать

Microsoft Surface Duo — очень тонкий смартфон для своей конструкции. В сложенном состоянии его толщина составляет всего 9,9 мм. Как выяснил Зак, ради этого компании пришлось пойти на множество компромиссов.

Необычный смартфон практически невозможно отремонтировать, так как всё внутри него приклеено и покрыто графитовой лентой, которая разрывается, как только кто-то пытается извлечь компоненты.

В итоге разборка Surface Duo у Зака закончилась плачевно.