Складной смартфон Moto Razr превзошёл Samsung Galaxy Z Flip по продажам в России

Конечно, эта статистика касается смартфонов, представленных в «Связном». Отмечается, что Motorola Razr 5G стал лидером ещё до старта продаж благодаря предзаказам. Они начались в декабре 2020 года. Старт продаж же пришлось перенести на 2021 год. Старт регулярных продаж ожидается в конце апреля. К тому времени Motorola надеется реализовать все предзаказы.

Стоимость Motorola Razr 5G составляет 119 990 рублей. Напомним, модель оснащена гибким экраном и выполнена в форм-факторе классической раскладушки. Всего экраном у смартфона два — основной 6,2-дюймовый и внешний 2,7-дюймовый. Motorola обещает, что устройство выдержит до 200 000 циклов открытия-закрытия.