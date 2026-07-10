Складной смартфон Oppo Find N7 получит батарею на 6500 мАч

Опубликовано 10 июля 2026, 20:501 мин.
Складной смартфон Oppo Find N7 получит батарею на 6500 мАчИ другие слухи о характеристиках
По данным китайских инсайдеров, складной Oppo Find N7 уже в разработке. Новинку ожидают в первом квартале 2027 года (не позднее конца марта). Есть уже утечки. Главная касается аккумулятора, его ёмкость составит 6500 мАч, что на 500 мАч больше, чем у предшественника.
© Oppo
По слухам, устройство станет чуть шире на манер Samsung Galaxy Z Fold8 и Apple iPhone Ultra. Внутри будет установлен процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6. Также в смартфон добавят специальный ИИ-ускоритель.
Что касается экранов: внешний дисплей якобы получит диагональ 5,5 дюйма, а внутренний 7,6 дюйма.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный