Складной смартфон Oppo Find N7 получит батарею на 6500 мАч

И другие слухи о характеристиках

По данным китайских инсайдеров, складной Oppo Find N7 уже в разработке. Новинку ожидают в первом квартале 2027 года (не позднее конца марта). Есть уже утечки. Главная касается аккумулятора, его ёмкость составит 6500 мАч, что на 500 мАч больше, чем у предшественника.