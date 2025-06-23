Складной смартфон с Leica-камерой и новым ПО Xiaomi MIX Flip 2 выйдет на неделе

Новая модель получит камеру с оптикой Leica и будет работать на обновлённой Xiaomi HyperOS. По слухам, смартфон поддерживает водозащиту по стандарту IPX8, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и будет оснащён аккумулятором более 5000 мАч.

MIX Flip 2 сохранит большой внешний экран, который позволяет использовать основные приложения даже в сложенном виде. Также улучшена технология сгиба экрана — стал более гладким. Компания также поработала над дизайном: появятся новые цвета и функции, ориентированные на женскую аудиторию.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen1.