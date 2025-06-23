Складной смартфон с Leica-камерой и новым ПО Xiaomi MIX Flip 2 выйдет на неделе

Опубликовано 23 июня 2025, 13:301 мин.
Складной смартфон с Leica-камерой и новым ПО Xiaomi MIX Flip 2 выйдет на неделеЖдать недолго
Президент Xiaomi Лу Вэйбин сообщил, что складной смартфон Xiaomi MIX Flip 2 будет представлен уже на следующей неделе. Устройство уже доступно для предварительного бронирования на нескольких платформах.
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Новая модель получит камеру с оптикой Leica и будет работать на обновлённой Xiaomi HyperOS. По слухам, смартфон поддерживает водозащиту по стандарту IPX8, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и будет оснащён аккумулятором более 5000 мАч.
MIX Flip 2 сохранит большой внешний экран, который позволяет использовать основные приложения даже в сложенном виде. Также улучшена технология сгиба экрана — стал более гладким. Компания также поработала над дизайном: появятся новые цвета и функции, ориентированные на женскую аудиторию.
Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen1.