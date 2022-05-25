Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 4 все еще не будет плоским

Оригинальный Galaxy Fold поставлялся со складным дисплеем, покрытым только пластиком. Этот дисплей не был плоским в развернутом состоянии, он имел видимую складку, проходящую вертикально вдоль шарнира. То же самое было характерно и для более поздних моделей, даже для Galaxy Z Fold 3 этого года, в котором дисплей был покрыт слоем ультратонкого стекла.

Все еще неизвестно, что Samsung планирует для Galaxy Z Fold 4, но Ice Universe утверждает, что складки будут немного уменьшены. По всей видимости, экран будет выглядеть "более гладким", хотя шарнир все еще будет в некоторой степени виден. Прошлые слухи утверждали, что Fold 4 будет иметь новую конструкцию шарнира, в которой используется меньше механических компонентов.