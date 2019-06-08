Складной смартфон Samsung выйдет одновременно со своим главным конкурентом

По словам Шарма, дату подтвердили сразу два надёжных источника. Так, по их информации, многострадальный Samsung Galaxy Fold поступит в продажу уже в июле. Сейчас компания близка к тому, чтобы окончательно решить проблемы с экраном смартфона. Напомним, проблемы обнаружились в апреле, когда первые обозреватели начали пользоваться телефоном. Samsung отложила выход Galaxy Fold и начала работать над устранением недостатков.

Интересно, что изначально компания планировала выпустить свой складной смартфон раньше на 2-3 месяца, чем их конкуренты Huawei. Но, похоже, из-за непредвиденной ситуации два устройства выйдут почти в одно и то же время. Mate X даже, возможно, раньше, если на его выпуск не повлияют санкции США.