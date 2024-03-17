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Телефоны
Опубликовано 17 марта 2024, 18:45
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Складной Vivo X Fold 3 выйдет 26 марта, в Сеть утекли фото

Выглядит… складным
Компания Vivo готовится к запуску следующей итерации своей серии складных телефонов, Vivo X Fold 3, 26 марта. Информация об этом появилась благодаря утечке постера с приглашением, распространяемой на Weibo.

На постере, который, судя по всему, является настоящим, но еще не подтвержденный Vivo, указана дата запуска и показан дизайн телефона. Начало пресс-мероприятия запланировано на 7 часов вечера по китайскому стандартному времени (CST) 26 марта.

Складной Vivo X Fold 3 выйдет 26 марта, в Сеть утекли фото
© Vivo

На плакате изображен телефон, который, скорее всего, является простой Vivo X Fold 3 (ходили слухи, что в разработке находятся как стандартный, так и Pro-варианты).

На задней панели телефона находится уже знакомый нам блок камер с тремя объективами. Постер подтверждает наличие оптики ZEISS. Телефон выглядит. Плоские боковые стороны со слегка изогнутыми краями завершают дизайн.

Хотя подробности о различиях между стандартной и Pro-моделями пока не разглашаются, по слухам, устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, а также на аккумуляторе емкостью 5500 мАч с поддержкой проводной 120 Вт и беспроводной 50 Вт зарядки. Ожидается, что основной и внешний дисплеи будут оснащены сканерами отпечатков пальцев для безопасной аутентификации.

Основной дисплей, как утверждается, представляет собой 8,03-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц. Внешний дисплей, по слухам, представляет собой 6,53-дюймовую OLED-панель, также обладающую частотой обновления 120 Гц.

Слухи говорят о тройной системе камер на задней панели, включающей 50-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный ультраширокий сенсор и 64-мегапиксельный перископический телеобъектив. Также ожидается водонепроницаемость.

Источник:Android Headlines
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Vivo
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#Складной смартфон
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#утечка