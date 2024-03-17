Складной Vivo X Fold 3 выйдет 26 марта, в Сеть утекли фото

На плакате изображен телефон, который, скорее всего, является простой Vivo X Fold 3 (ходили слухи, что в разработке находятся как стандартный, так и Pro-варианты).

На задней панели телефона находится уже знакомый нам блок камер с тремя объективами. Постер подтверждает наличие оптики ZEISS. Телефон выглядит. Плоские боковые стороны со слегка изогнутыми краями завершают дизайн.

Хотя подробности о различиях между стандартной и Pro-моделями пока не разглашаются, по слухам, устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, а также на аккумуляторе емкостью 5500 мАч с поддержкой проводной 120 Вт и беспроводной 50 Вт зарядки. Ожидается, что основной и внешний дисплеи будут оснащены сканерами отпечатков пальцев для безопасной аутентификации.

Основной дисплей, как утверждается, представляет собой 8,03-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц. Внешний дисплей, по слухам, представляет собой 6,53-дюймовую OLED-панель, также обладающую частотой обновления 120 Гц.

Слухи говорят о тройной системе камер на задней панели, включающей 50-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный ультраширокий сенсор и 64-мегапиксельный перископический телеобъектив. Также ожидается водонепроницаемость.