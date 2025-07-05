Складной Vivo X Fold 5 показался в Geekbench перед глобальным запуском

Опубликовано 05 июля 2025, 16:301 мин.
Складной Vivo X Fold 5 показался в Geekbench перед глобальным запускомИзвестна цена
Vivo готовит к выходу на глобальном рынке складной смартфон Vivo X Fold 5. Ранее эта модель уже вышла в Китае, и ожидается, что эта версия будет похожа по характеристикам.
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Недавно Vivo X Fold 5 с модельным номером V2429 появился в базе теста Geekbench. Из данных стало известно, что смартфон работает на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 3, оснащён 16 ГБ оперативной памяти и работает на Android 15. В тестах производительности он набрал 2142 балла в одноядерном режиме и 6315 в многоядерном.
Также появилась информация о цене — по данным инсайдеров, Vivo X Fold 5 с 16 ГБ RAM и 512 ГБ памяти будет стоить примерно 1800 долларов.