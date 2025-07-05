Складной Vivo X Fold 5 показался в Geekbench перед глобальным запуском

Недавно Vivo X Fold 5 с модельным номером V2429 появился в базе теста Geekbench. Из данных стало известно, что смартфон работает на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 3, оснащён 16 ГБ оперативной памяти и работает на Android 15. В тестах производительности он набрал 2142 балла в одноядерном режиме и 6315 в многоядерном.

Также появилась информация о цене — по данным инсайдеров, Vivo X Fold 5 с 16 ГБ RAM и 512 ГБ памяти будет стоить примерно 1800 долларов.