Складной Xiaomi Mix Fold 3 оснастили очень крепким шарниром

Отвечая на вопросы о дизайне, Лэй Цзюнь подчеркнул, что Mix Fold 3 будет оснащен инновационным шарниром Xiaomi DragonHinge, который представляет собой многоуровневую конструкцию, состоящую из 14 механизмов. В отличие от обычных шарниров, эта конструкция обеспечивает повышенную устойчивость к падениям, меняя при ударе контакт экрана с линейным на поверхностный, что предотвращает деформацию.

Кроме того, даже после 200 000 сгибаний Mix Fold 3 сохраняет исключительную гибкость, а увеличение складки составляет всего 10 микрометров.

Устройство оснащено 8,03-дюймовым внутренним 2K-дисплеем с пиковой яркостью 2600 нит.

В Mix Fold 3 также будут Snapdragon 8 Gen 2, симметричные двойные динамики, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и четыре камеры Leica с перископическим зумом 3,2X и 5X.