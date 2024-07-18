Складной Xiaomi Mix Fold 4 будет тоньше своего конкурента Galaxy Z Fold 6

Правда, эти размеры всё равно не позволят ему стать самым тонким в мире складным телефоном, такой титул в настоящее время принадлежит Honor Magic V3 с толщиной корпуса 9,2 мм.

Так, Mix Fold 4 своими размерами “затмевает” Galaxy Z Fold 6, который, несмотря на улучшения, имеет толщину 12,1 мм в сложенном состоянии и весит 236 граммов. Новый складной Xiaomi также может похвастаться своими характеристиками, включая четыре камеры с двумя телеобъективами, один из которых оснащен объективом с 5-кратным оптическим зумом. Кроме того, он предлагает беспроводную зарядку мощностью до 50 Вт, спутниковую связь и защиту от воды по стандарту IPX8.