Опубликовано 02 июня 2025, 17:151 мин.
Складной Xiaomi Mix Fold 6 получит новейший процессор Qualcomm — СМИОжидается значительный апгрейд
Xiaomi готовит новый складной смартфон, предположительно Mix Fold 6, пишут СМИ. Запуск ожидается в июне в Китае вместе с другими устройствами, включая Redmi K80 Ultra и игровой планшет.
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По данным инсайдера Smart Pikachu, Mix Fold 6 получит новый процессор Snapdragon, вероятно, Snapdragon 8 Elite. Устройство также изменит соотношение сторон экрана, что может улучшить эргономику. Хотя конкретные улучшения не уточняются, ожидается, что смартфон станет тоньше и легче.
Xiaomi также работает над первым в своей истории трижды складывающимся смартфоном под кодовым названием «zhuque», который может дебютировать в первом квартале 2026 года. Однако в этом году Mix Flip 2 станет единственным складным устройством компании — Mix Fold 5, похоже, будет пропущен.
Подробности о камерах, экране и батарее пока не раскрыты.