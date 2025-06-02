По данным инсайдера Smart Pikachu, Mix Fold 6 получит новый процессор Snapdragon, вероятно, Snapdragon 8 Elite. Устройство также изменит соотношение сторон экрана, что может улучшить эргономику. Хотя конкретные улучшения не уточняются, ожидается, что смартфон станет тоньше и легче.

Xiaomi также работает над первым в своей истории трижды складывающимся смартфоном под кодовым названием «zhuque», который может дебютировать в первом квартале 2026 года. Однако в этом году Mix Flip 2 станет единственным складным устройством компании — Mix Fold 5, похоже, будет пропущен.

Подробности о камерах, экране и батарее пока не раскрыты.