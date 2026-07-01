Складному Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra дадут сверхширокоугольный объектив на 50 МП

Согласно последним инсайдам, Galaxy Z Fold 8 Ultra получит улучшенный сверхширокоугольный объектив на 50 мегапикселей вместо 12 МП. Основная камера останется на 200 МП, а телеобъектив будет с 10-кратным приближением.

Обычный (уже широкий) Galaxy Z Fold 8 якобы получит две 50-мегапиксельные основные камеры (основную и сверхширокоугольную) и две 10-мегапиксельные фронтальные.

А вот владельцам Galaxy Z Flip 8 придется потерпеть: по слухам, камеры у него останутся без изменений. Основная на 50 МП и сверхширокоугольная на 12 МП.