Складному Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra дадут сверхширокоугольный объектив на 50 МП

Опубликовано 01 июля 2026, 13:321 мин.
Складному Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra дадут сверхширокоугольный объектив на 50 МПОдной модели серии повезёт больше
Анонс новых складных смартфонов Samsung не за горами. 22 июля должны показать Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8 и Z Fold 8. В Сети даже стало появляться всё больше подробностей о смартфонах.
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Согласно последним инсайдам, Galaxy Z Fold 8 Ultra получит улучшенный сверхширокоугольный объектив на 50 мегапикселей вместо 12 МП. Основная камера останется на 200 МП, а телеобъектив будет с 10-кратным приближением.
Обычный (уже широкий) Galaxy Z Fold 8 якобы получит две 50-мегапиксельные основные камеры (основную и сверхширокоугольную) и две 10-мегапиксельные фронтальные.
А вот владельцам Galaxy Z Flip 8 придется потерпеть: по слухам, камеры у него останутся без изменений. Основная на 50 МП и сверхширокоугольная на 12 МП.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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