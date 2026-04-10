Складные Motorola Razr 70 Ultra, похоже, получат замшевое и деревянное покрытия

Опубликовано 10 апреля 2026, 19:51
Складные Motorola Razr 70 Ultra, похоже, получат замшевое и деревянное покрытияНеобычные на ощупь
Грядущий складной Motorola Razr 70 Ultra, скорее всего, почти не изменится по сравнению с прошлой моделью. Но есть одно «но»: покрытия.
В сеть попали изображения новинки в двух вариантах.
Orient Blue Alcantara: синяя задняя панель с алмазным узором и, пишут СМИ, замшевым покрытием, как у Motorola Edge 50 Fusion.
Pantone Cocoa Wood: коричневый корпус с текстурой, похожей на натуральное дерево. Что-то такое мы видели в Motorola Edge 50 Ultra.
Что ещё известно о начинке? По слухам, внутри будет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ для хранения. Сзади останется две камеры.
Официальный анонс ожидается в ближайшие недели.