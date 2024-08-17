Складные Pixel 9 Pro Fold уже раскупили в Google Store

Опубликовано 17 августа 2024, 21:45
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Складные Pixel 9 Pro Fold уже раскупили в Google StoreНа Amazon осталось ограниченное количество товара
Новейший складной смартфон Google Pixel 9 Pro Fold уже распродан в Google Store всего через несколько дней после выхода.
Первой была распродана модель «Фарфор», в течение одного дня после презентации, а теперь и модель «Обсидиан» была полностью распродана. Даже версия на 256 ГБ, которая осталась в списке, предлагает только кнопку «Получить уведомление», а не возможность покупки.
Дефицит ощущается и в других розничных магазинах. В листингах Best Buy варианты на 256 и 512 ГБ отмечены как «Скоро появятся» и не доступны в настоящее время. Однако у Amazon еще остались запасы, и он предлагает «Обсидиан» в варианте 256 ГБ с доставкой в день запуска, 4 сентября (на момент написания материала).