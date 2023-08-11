Складные Samsung Galaxy Z Fold5 в России продаются лучше предшественника

Складные Samsung Galaxy Z Fold5 в России продаются лучше предшественникаИ они стартовали лишь недавно
Спрос на новые складные смартфоны Samsung Z Fold 5 и Z Flip 5 с гибкими экранами, представленные в июле, на этапе предзаказа оказался более чем на 10% выше по сравнению с предыдущей версией, говорится в сообщении пресс-службы группы «М.Видео-Эльдорадо». Их слова передает ТАСС.
В группе отметили повышенный интерес к складным смартфонам: спрос на новые модели на этапе предзаказа превысил показатели предыдущей серии более чем на 10%. На модель Z Flip 5 пришлось 56% заказов, а Z Fold 5 выбрали 44% покупателей. Самыми популярными цветами стали черный и лавандовый. Около 55% покупателей предварительно заказали смартфоны с 512 ГБ встроенной памяти, за ними следуют устройства с 256 ГБ (около 40%) и 1 ТБ (около 5%).
По данным МТС, спрос на Samsung Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 в первые три недели приема предварительных заказов с ранней поставкой в розничные магазины в 2,5 раза превышал спрос на модели четвертого поколения. На долю Z Flip 5 пришлось 56% предзаказов, а на долю Z Fold 5 - 44%. Высоким спросом пользовались обе модели с конфигурацией памяти 512 ГБ.
В «МегаФоне» отметили, что предварительные заказы на новые модели остались на уровне предыдущих версий 2021-2022 годов. Интересно, что продажи предыдущего поколения Samsung Galaxy Z Fold 4 выросли на 31%, а продажи Galaxy Z Flip 4 увеличились в три раза по сравнению с предыдущим годом. В качестве причины роста продаж складных смартфонов предыдущего поколения было предложено снижение цен в преддверии обновления модельного ряда.
Цены на Z Flip 5 в среднем составляют от 110 000 рублей, а Fold 5 - от 190 000 рублей.