Складные Samsung Galaxy Z Fold5 в России продаются лучше предшественника

В группе отметили повышенный интерес к складным смартфонам: спрос на новые модели на этапе предзаказа превысил показатели предыдущей серии более чем на 10%. На модель Z Flip 5 пришлось 56% заказов, а Z Fold 5 выбрали 44% покупателей. Самыми популярными цветами стали черный и лавандовый. Около 55% покупателей предварительно заказали смартфоны с 512 ГБ встроенной памяти, за ними следуют устройства с 256 ГБ (около 40%) и 1 ТБ (около 5%).

По данным МТС, спрос на Samsung Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 в первые три недели приема предварительных заказов с ранней поставкой в розничные магазины в 2,5 раза превышал спрос на модели четвертого поколения. На долю Z Flip 5 пришлось 56% предзаказов, а на долю Z Fold 5 - 44%. Высоким спросом пользовались обе модели с конфигурацией памяти 512 ГБ.

В «МегаФоне» отметили, что предварительные заказы на новые модели остались на уровне предыдущих версий 2021-2022 годов. Интересно, что продажи предыдущего поколения Samsung Galaxy Z Fold 4 выросли на 31%, а продажи Galaxy Z Flip 4 увеличились в три раза по сравнению с предыдущим годом. В качестве причины роста продаж складных смартфонов предыдущего поколения было предложено снижение цен в преддверии обновления модельного ряда.

Цены на Z Flip 5 в среднем составляют от 110 000 рублей, а Fold 5 - от 190 000 рублей.