Складные смартфоны Pixel 9 Pro Fold и OnePlus Open сравнили: в чем каждый хорош

Складные смартфоны Pixel 9 Pro Fold и OnePlus Open сравнили: в чем каждый хорошКакой из складных смартфонов вам больше нравится
Pixel 9 Pro Fold впечатляет своей прочностью: он защищен от воды по стандарту IPX8 и оснащен большим 8,0-дюймовым LTPO OLED-дисплеем. Тройная камера с широкоугольным объективом 48 Мп и телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом обеспечивает превосходную съемку, улучшенную благодаря передовому ПО Google.
OnePlus Open, напротив, предлагает более высокую производительность благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 2 и более быстрой зарядке мощностью 67 Вт, а также поддержку Dolby Vision. Его система камер включает 64-мегапиксельный телеобъектив и цветокалибровку Hasselblad, что тоже неплохо, но не дотягивает до уровня Google, будем честны.
В то время как Pixel 9 Pro Fold идеально подходит пользователям, для которых важны долговечность и расширенные возможности съемки, OnePlus Open больше подходит тем, кто ищет «мощь» в своем устройстве.
В конечном итоге ваш выбор будет зависеть от того, что для вас важнее — производительность и потребление контента или долговечность и расширенные возможности фотосъемки в складном смартфоне. Более подробное сравнение вы можете оценить в источнике.