Складные смартфоны Pixel 9 Pro Fold и OnePlus Open сравнили: в чем каждый хорош

OnePlus Open, напротив, предлагает более высокую производительность благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 2 и более быстрой зарядке мощностью 67 Вт, а также поддержку Dolby Vision. Его система камер включает 64-мегапиксельный телеобъектив и цветокалибровку Hasselblad, что тоже неплохо, но не дотягивает до уровня Google, будем честны.

В то время как Pixel 9 Pro Fold идеально подходит пользователям, для которых важны долговечность и расширенные возможности съемки, OnePlus Open больше подходит тем, кто ищет «мощь» в своем устройстве.