Складные смартфоны Samsung обычным людям не так нужны, а корпорации в восторге

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 идеально подходит для бизнеса. В отличие от большинства смартфонов, он имеет большой экран, в сложенном виде помещается в карман и облегчает выполнение многих задач. Большой экран Galaxy Z Fold4, например, обеспечивает большую рабочую область, которая идеально подходит для использования функций планшета.

Компания также заявила, что стремится сотрудничать с лидерами мобильной индустрии для создания новых “мобильных возможностей”. В ближайшие месяцы компания будет более тесно сотрудничать с партнерами, чтобы максимально использовать новые технологии.