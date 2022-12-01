Складные смартфоны Samsung обычным людям не так нужны, а корпорации в восторге

Складные смартфоны Samsung обычным людям не так нужны, а корпорации в восторгеПродажи растут “как на дрожжах”
Компания Samsung заявила, что количество смартфонов Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, отправленных корпорациям, удвоилось с прошлого года. С января по октябрь 2022 года Samsung продала бизнес-клиентам на 105% больше складных устройств, чем за те же месяцы в 2021 году.
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 идеально подходит для бизнеса. В отличие от большинства смартфонов, он имеет большой экран, в сложенном виде помещается в карман и облегчает выполнение многих задач. Большой экран Galaxy Z Fold4, например, обеспечивает большую рабочую область, которая идеально подходит для использования функций планшета.
Компания также заявила, что стремится сотрудничать с лидерами мобильной индустрии для создания новых “мобильных возможностей”. В ближайшие месяцы компания будет более тесно сотрудничать с партнерами, чтобы максимально использовать новые технологии.