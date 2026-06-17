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Опубликовано 17 июня 2026, 16:36
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Складные смартфоны Samsung Z Fold8 получат стекло разной толщины

Да, их будет два
Samsung решила использовать ультратонкое стекло в двух новых складных моделях складных Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra. Но разной толщины.
Складные смартфоны Samsung Z Fold8 получат стекло разной толщины

© OnLeaks / Android Headline

Речь идет о стекле, что выступает в качестве верхнего защитного слоя гибкого экрана. Оно ещё и уменьшает заметность складки.

Согласно инсайдам, на которые ссылаются СМИ, обычный Galaxy Z Fold8 (так теперь будет называться новая широкая модель) получит стекло толщиной 60 микрометров. А более дорогой Fold8 Ultra (это привычные смартфоны серии Z Fold) будет иметь более тонкое стекло — 45 микрометров, как у нынешнего Fold7.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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