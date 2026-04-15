Складные смартфоны в России стали покупать на треть чаще

В России складные смартфоны продолжают набирать популярность. По итогам первого квартала 2026 года в стране продали 29 тысяч таких устройств на 2,7 млрд рублей. В штуках рынок вырос на 32% год к году, в деньгах — на 8%.

Одна из главных причин роста — снижение средней цены. Если год назад складной смартфон в среднем стоил 112 тысяч рублей, то теперь — 93 тысячи. Это связано с расширением ассортимента и выходом более доступных моделей.

В «М.Видео» отмечают, что сегмент всё ещё сохраняет премиальный статус по выручке, но по объёму продаж становится заметно массовее. По словам руководителя департамента «Телеком и гаджеты» Никиты Толпыгина, складные смартфоны в России проходят этап перехода «от технологической новинки к полноценной категории с устойчивым спросом».

Лидерами российского рынка складных смартфонов остаются Samsung и HUAWEI — и в деньгах, и по количеству проданных устройств. В число самых популярных моделей вошли Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и HUAWEI Mate X5. Это показывает, что флагманские устройства по-прежнему формируют основу сегмента.