Складные смартфоны займут всего 5% рынка к 2027 году

Ожидается, что этот рост будет обусловлен несколькими факторами, в том числе снижением производственных затрат и расширением доступности китайских производителей смартфонов. По мере снижения стоимости таких компонентов, как дисплеи и шарниры, ожидается, что розничные цены на складные телефоны упадут ниже 1000 долларов.

TrendForce считает, что в 2023 году компания Samsung будет лидером на рынке складных телефонов с прогнозируемым объемом продаж 12,5 млн устройств, что составит две трети рынка.

В своем отчете TrendForce также упомянула компанию Apple, отметив, что, хотя Apple еще не выпустила складной iPhone, она, скорее всего, сделает это, как только производители компонентов решат мелкие технические проблемы, связанные с равномерностью панелей и конструкцией шарниров.