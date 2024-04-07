Складные телефоны для всех? Infinix готовит бюджетный вариант

В настоящее время стоимость складных телефонов часто превышает 1500 долларов. Такие компании, как Tecno и Nubia, пытались преодолеть этот разрыв с помощью своих доступных складных телефонов, и Infinix, похоже, готова присоединиться к ним.

Ожидаемый в 2024 году, Zero Flip знаменует собой выход Infinix на рынок складных устройств. Конкретных деталей пока мало, но, по слухам, он будет бюджетным. Это может подтолкнуть конкуренцию и потенциально снизить цены на складные телефоны в целом.

Однако есть и недостатки. Несмотря на то, что ценовая доступность — это интересно, она может быть достигнута за счет функций. Возможно, придется пойти на компромисс в качестве камеры, мощности процессора или характеристик дисплея по сравнению с премиальными складными телефонами.