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Телефоны
Опубликовано 07 апреля 2024, 14:15
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Складные телефоны для всех? Infinix готовит бюджетный вариант

Zero Flip
О складных телефонах уже давно говорят и у многих они есть, но заоблачные цены не позволяют большинству приобрести их. Однако появился новый претендент: Infinix, бренд, известный своими бюджетными устройствами, по слухам, собирается выпустить складной Infinix Zero Flip.
Складные телефоны для всех? Infinix готовит бюджетный вариант
© Ferra

В настоящее время стоимость складных телефонов часто превышает 1500 долларов. Такие компании, как Tecno и Nubia, пытались преодолеть этот разрыв с помощью своих доступных складных телефонов, и Infinix, похоже, готова присоединиться к ним.

Ожидаемый в 2024 году, Zero Flip знаменует собой выход Infinix на рынок складных устройств. Конкретных деталей пока мало, но, по слухам, он будет бюджетным. Это может подтолкнуть конкуренцию и потенциально снизить цены на складные телефоны в целом.

Однако есть и недостатки. Несмотря на то, что ценовая доступность — это интересно, она может быть достигнута за счет функций. Возможно, придется пойти на компромисс в качестве камеры, мощности процессора или характеристик дисплея по сравнению с премиальными складными телефонами.

Источник:Gizchina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#смартфон
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#Складной смартфон
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#Infinix