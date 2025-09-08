Складывающие втрое смартфоны Huawei скоро продадутся миллионным тиражом

По разным оценкам, продажи Mate XT уже составляют около 500 тысяч устройств. Такой результат обеспечила необычный форм-фактор и выход модели не только в Китае, но и за его пределами.

Поклонники бренда вновь надеятся, что и Mate XTs появится на международном рынке. Однако пока Huawei не раскрыла планы по глобальному запуску.