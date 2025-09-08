Складывающие втрое смартфоны Huawei скоро продадутся миллионным тиражом

Опубликовано 08 сентября 2025, 21:001 мин.
Складывающие втрое смартфоны Huawei скоро продадутся миллионным тиражомМного проданных копий
По данным инсайдеров, устройства линейки складывающихся втрое смартфонов Huawei могут достичь скоро отметки в 1 миллион проданных экземпляров. Известный источник Digital Chat Station сообщил, что этого результата компания добьётся уже к первому кварталу 2026 года.
© Huawei
По разным оценкам, продажи Mate XT уже составляют около 500 тысяч устройств. Такой результат обеспечила необычный форм-фактор и выход модели не только в Китае, но и за его пределами.
Поклонники бренда вновь надеятся, что и Mate XTs появится на международном рынке. Однако пока Huawei не раскрыла планы по глобальному запуску.