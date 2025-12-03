Телефоны
Опубликовано 03 декабря 2025, 18:00
1 мин.

Складывающиеся втрое смартфоны Samsung и Huawei сравнили

Чем отличаются «трифолды»
Похоже, мы на пороге эры смартфонов с двумя сгибами. Так, после Huawei свою разработку показала Samsung. Оба устройства предлагают формат, близкий к планшету, но используют разные подходы.
© Samsung

Главное отличие — способ складывания. Galaxy Z TriFold сгибается внутрь. Снаружи расположён привычный 6,5-дюймовый дисплей. У Huawei Mate XTs экран складывается буквой Z, то есть одна грань будет «экранной».

По качеству дисплея Samsung предлагает более плавную картинку с частотой 120 Гц и высокой яркостью. Huawei делает ставку на большой 10,2-дюймовый экран и поддержку стилуса M-Pen.

© Huawei

Материалы у обоих премиальные, но Huawei оказался чуть легче и тоньше в разложенном виде. Что касается производительности, Samsung использует новый мощный процессор Snapdragon, а Huawei — собственный Kirin. И работает первый на Android, тогда как у Huawei своя ОС.

Оба устройства хоть и имеют хорошие камеры, но Samsung, как правило, выдаёт «более стабильное качество» снимков, если верить СМИ (проверить пока нет возможности).

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
