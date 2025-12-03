Складывающиеся втрое смартфоны Samsung и Huawei сравнили

Материалы у обоих премиальные, но Huawei оказался чуть легче и тоньше в разложенном виде. Что касается производительности, Samsung использует новый мощный процессор Snapdragon, а Huawei — собственный Kirin. И работает первый на Android, тогда как у Huawei своя ОС.

Оба устройства хоть и имеют хорошие камеры, но Samsung, как правило, выдаёт «более стабильное качество» снимков, если верить СМИ (проверить пока нет возможности).