Складывающийся втрое Huawei Mate XT прошёл краш-тест: неоднозначные выводы

Опубликовано 27 октября 2024, 21:431 мин.
Складывающийся втрое Huawei Mate XT прошёл краш-тест: неоднозначные выводыТонкий баланс между инновациями и хрупкостью
Последний флагман компании Huawei, тот самый складывающийся втрое Mate XT, был подвергнут тщательному испытанию на прочность силами JerryRigEverything. Несмотря на то что устройство может похвастаться техническими характеристиками и новаторским дизайном, его прочность, особенно в том, что касается устойчивости дисплея, вызывает некоторые опасения.
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Пластиковый дисплей Mate XT, несмотря на свою гибкость, подвержен царапинам даже от ногтей. Восприимчивость устройства к повреждениям от острых предметов — существенный недостаток, особенно учитывая его премиальную цену.
Однако качество сборки телефона в других аспектах кажется многообещающим. Он продемонстрировал хорошую устойчивость к грязи и песку, что часто является ахиллесовой пятой у складных устройств. Продуманным дополнением является и предупреждающий механизм, не позволяющий пользователям сгибать телефон не по назначению.
Пользователи должны обращаться с устройством очень осторожно, чтобы избежать случайных повреждений.