Складывающийся втрое Huawei Mate XT прошёл краш-тест: неоднозначные выводы

Однако качество сборки телефона в других аспектах кажется многообещающим. Он продемонстрировал хорошую устойчивость к грязи и песку, что часто является ахиллесовой пятой у складных устройств. Продуманным дополнением является и предупреждающий механизм, не позволяющий пользователям сгибать телефон не по назначению.