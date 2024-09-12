Складывающийся втрое смартфон Huawei высоко оценили в США

В отличие от традиционных складных телефонов, которые обычно используют один шарнир, Mate XT Ultimate имеет конструкцию «Trifold», которая использует два шарнира. Это позволяет ему превращаться из полноценного 10,2-дюймового планшета в более компактный 6,4-дюймовый телефон, а также в промежуточную 7,9-дюймовую конфигурацию. The Verge, как и другие СМИ, высоко оценили новинку Huawei, хоть и отметили, что цена достаточно высокая. «Мы связались с Huawei, чтобы узнать о доступности устройства за пределами Китая, но не питаем надежд», — пишет редактор The Verge.

Устройство оснащено неплохими спецификациями, включая 256 ГБ основй памяти, 16 ГБ оперативной, аккумулятор емкостью 5 600 мАч и систему камер с 50-мегапиксельной основной и двумя 12-мегапиксельными сенсорами — ультрашироким и перископным. OLED-дисплей LTPO с частотой 120 Гц обещает плавные изображения.

Предварительные заказы в Китае достигли 3,7 миллионов единиц.