Складывающийся втрое смартфон Samsung получит камеру на 200 МП

По словам Бласса, смартфон получит 6,5-дюймовый внешний экран и 10-дюймовый внутренний дисплей, который складывается из трёх частей. Внешняя панель достигает яркости в 2600 нит, а внутренняя — 1600 нит.

Одним из главных преимуществ новинки станет основная камера на 200 МП. Также устройство оснастят аккумулятором ёмкостью 5437 мА·ч. Ожидается, что смартфон будет работать на чипсете Snapdragon.

Его три панели имеют разную толщину — 3,9 мм, 4,0 мм и 4,2 мм.