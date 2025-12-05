Складывающийся втрое смартфон Xiaomi, похоже, засветился в базе GSMA

Так, в базе GSMA появилась сертификация нового устройства Xiaomi с номером модели 2608BPX34C, что, по слухам, может быть долгожданным складывающимся втрое смартфоном Xiaomi MIX TriFold.

Если слухи подтвердятся, телефон будет открываться буквой Z как у Huawei. Концепт Xiaomi с таким устройством впервые показали ещё в 2018 году, однако коммерческой версии пока не было.

Сейчас Xiaomi работает над двумя новыми складными телефонами — Xiaomi 17 Fold и Xiaomi MIX Flip 3, которые могут выйти в первом квартале 2026 года. Предполагается, что «трифолд» станет третьей новинкой и появится в третьем квартале 2026 года.