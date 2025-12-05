Складывающийся втрое смартфон Xiaomi, похоже, засветился в базе GSMA

Опубликовано 05 декабря 2025, 18:101 мин.
Складывающийся втрое смартфон Xiaomi, похоже, засветился в базе GSMAМогут показать в 2026 году
Сегмент «трифолд"-смартфонов пока представлен только Samsung и Huawei — с моделями Galaxy Z TriFold и Mate XTs. Но скоро к ним может присоединиться Xiaomi.
© Smartprix
Так, в базе GSMA появилась сертификация нового устройства Xiaomi с номером модели 2608BPX34C, что, по слухам, может быть долгожданным складывающимся втрое смартфоном Xiaomi MIX TriFold.
Если слухи подтвердятся, телефон будет открываться буквой Z как у Huawei. Концепт Xiaomi с таким устройством впервые показали ещё в 2018 году, однако коммерческой версии пока не было.
Сейчас Xiaomi работает над двумя новыми складными телефонами — Xiaomi 17 Fold и Xiaomi MIX Flip 3, которые могут выйти в первом квартале 2026 года. Предполагается, что «трифолд» станет третьей новинкой и появится в третьем квартале 2026 года.