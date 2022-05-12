​​Сколько будет стоить флагманский Xiaomi 12 в России

Это значит, что нам стала известна цена смартфона в России. Оказалось, что базовая версия аппарата с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти обойдётся в 79 990 рублей. Максимальная же версия (12 ГБ оперативки и 256 ГБ постоянки) будет стоить чуть дороже — 99 990 рублей.

Вместе с тем россияне получат возможность купить и Pro-версию девайса. Она, получившая 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, обойдётся в 114 990 рублей.

Напомним, что в основу Xiaomi 12 и 12 Pro лёг чип Snapdragon 8 Gen 1. Базовая модель получила 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, в то время как старшая может похвастаться уже 6,73-дюймовым экраном.

Ёмкость аккумулятора младшей версии составляет 4500 мАч, а старшей — 4600 мАч.