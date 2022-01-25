Сколько будет стоить складной смартфон Google

Как пишет GSMArena, Google намерена продавать свой складной смартфон за $1400. Это на $400 дешевле, чем Galaxy Z Fold3.

Отмечается также, что Pixel Notebook, скорее, похож на Oppo Find N, чем на Galaxy Z Fold3. Он будет короче и шире. Что касается характеристик, то новинка будет использовать фирменный чип Tensor, такой же как в смартфонах серии Pixel 6. В основной камере будет проверенный 12,2-мегапиксельный датчик IMX363. Его будут дополнять ультраширик на 12 Мп и две камеры на 8 Мп для селфи.