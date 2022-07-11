Сколько будет стоить стильный и «прозрачный» Nothing Phone (1)

Точнее, цены случайно раскрыла индийская площадка электронной коммерции Flipkart. Вариант Nothing Phone (1) с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти оценили в 34 999 рупий (около 27,6 тысячи рублей по текущему курсу).

Впрочем, правда о ценах станет известна уже завтра, 12 июля. Напомним, Nothing Phone (1) будет оснащён 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Под капотом у него находится процессор Qualcomm Snapdragon 778+ и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Что касается камеры, Nothing Phone (1) получит двойную систему, состоящую из 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX766 и 16-Мп датчика.