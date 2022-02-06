Сколько будут стоить новые «антикризисные» флагманские смартфоны Xiaomi Redmi K50

У этих смартфонов будут установлены разные чипсеты. Как говорил генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing), мы не должны ожидать выхода телефона Redmi K50 с Dimensity 9000, до тех пор пока Xiaomi не выпустит вариант с Snapdragon 8 Gen 1.

Китайский запуск устройств должен состояться в феврале. Однако инсайдер утверждает, что глобальный запуск не состоится до конца марта или начала апреля. Также по его данным, обычный Redmi K50 с процессором Snapdragon 870 будет стоить 1999 юаней (около 24 тысяч рублей). Redmi K50 Pro (2699 юаней) получит платформу Dimensity 8000, а Redmi K50 Pro+ (3299 юаней) — Dimensity 9000. Redmi K50 Gaming будет работать на Snapdragon 8 Gen 1, и будет оцениваться в 3499 юаней (около 42 тысяч рублей).