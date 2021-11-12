Сколько будут стоить новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22

Как сообщил инсайдер Gallox, будущие флагманы могут подорожать на $100. Наиболее удорожание коснётся модели S22 Ultra. Если верить информатору, то цены будут такими:

Samsung Galaxy S22 — $849

Samsung Galaxy S22+ — $1049

Samsung Galaxy S22 — $1299

Как уточняет источник, это цены на смартфоны с объёмом памяти 256 ГБ. Якобы Samsung планирует не выпускать базовый вариант со с128 ГБ.

Ранее другой инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сообщил, что предварительные заказы на Galaxy S22 откроются 8 февраля 2022 года.