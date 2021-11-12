Сколько будут стоить новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22

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Сколько будут стоить новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22Дороже, чем S21
Ранее ожидалось, что Samsung не будет повышать цены на смартфоны своей новой флагманской линейки Galaxy S22. Однако, возможно, компания передумала после того, как столкнулась с производственными трудностями в отношении нового процессора Exynos 2200.
Как сообщил инсайдер Gallox, будущие флагманы могут подорожать на $100. Наиболее удорожание коснётся модели S22 Ultra. Если верить информатору, то цены будут такими:
- Samsung Galaxy S22 — $849
- Samsung Galaxy S22+ — $1049
- Samsung Galaxy S22 — $1299
Как уточняет источник, это цены на смартфоны с объёмом памяти 256 ГБ. Якобы Samsung планирует не выпускать базовый вариант со с128 ГБ.
Ранее другой инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сообщил, что предварительные заказы на Galaxy S22 откроются 8 февраля 2022 года.
Источник: Phonearena