Сколько будут стоить складные смартфоны Samsung среднебюджетной серии Galaxy A

Сообщается, что грядущий бюджетный складной смартфон Samsung может стоить около 1 миллиона вон (около 41 тысячи рублей по текущему курсу). Однако на других рынках цена устройства будет немного выше из-за налогов.

Также отмечается, что компания уберёт из смартфона некоторые премиальные функции. В частности, у телефона не будет защитного слоя ультратонкого стекла, как во флагманах.

Предполагается, что такой смартфон выйдет где-то в 2024 или 2025 году.