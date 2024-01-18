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07:25, 18 января 2024
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Сколько будут стоит смартфоны линейки Samsung Galaxy S24 в России

Цены, конечно, удивляют
Евгений Макаров, главный редактор проекта Mobiltelefon, раскрыл официальные цены на смартфоны Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24 Ultra для российского рынка.

Согласно его данным, Samsung Galaxy S24 будет продаваться за 94 990 рублей в версии с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Топовая модель Samsung Galaxy S24 Ultra с 1 ТБ накопителя будет стоить 194 990 рублей.

Для двух младших моделей, Galaxy S24 и Galaxy S24+, на российском рынке будет использоваться фирменный процессор Samsung Exynos 2400. В то время как модель Ultra во всех странах будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Напомним, что презентация новой серии смартфонов Samsung Galaxy S24 состоялась накануне вечером, 17 января. При этом издание La Vanguardia успело опубликовать материал с первыми впечатлениями от Galaxy S24 Ultra за несколько часов до официального мероприятия.

Источник:Telegram
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Samsung Galaxy S24
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#Samsung
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