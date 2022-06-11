Сколько будут стоить смартфоны в 2023 году, если цены продолжат расти такими же темпами

Сегодня в 10:07
1 мин.
Сколько будут стоить смартфоны в 2023 году, если цены продолжат расти такими же темпамиДля iPhone стоимость тоже рассчитали
Ещё 5-6 лет назад было трудно представить себе смартфоны стоимостью более 999 долларов, но теперь это приемлемая цена для флагманских устройств. Аналитики Mozillion рассчитали, сколько денег мы будем отдавать за телефоны премиум-класса к 2032 году, если тенденция не изменится.
Конечно, самой дорогой моделью по традиции оказался iPhone. Стоимость флагманских iPhone выросла со 199 долларов в 2012 году до 1099 долларов в 2021. Рост составил 452%. Если эта тенденция сохранится, iPhone 2032 года может стоить 6069 долларов.
Флагманы Motorola и Huawei тоже подорожают. Смартфоны китайского производителя могут стоить в розницу более 3300 долларов в 2032 году. Цена телефонов Motorola может составить более 3333 долларов. Смартфоны Samsung могут подорожать на 184%.
Наконец топ замыкают модели OnePlus — 2342 доллара, и Sony — 2358 долларов.