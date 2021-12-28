Сколько будут стоить смартфоны Xiaomi 12

Если верить данным Агарвала, новые устройства будут стоить заметно дороже по сравнению с предыдущими поколениями. Так, самым бюджетным в линейке будет Xiaomi 12X, цена версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти составит $550, примерно 40 тысяч рублей. Xiaomi 12 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем 128 ГБ будет стоить $675, или 50 тысяч рублей.

Самым дорогим устройством станет Xiaomi 12 Pro с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, цена — $785, 60 тысяч рублей.