Цифра дня: Сколько денег потратили россияне на телефоны за последнее десятилетие?

Торговая сеть «М.Видео — Эльдорадо» провела исследование и выяснила, сколько денег потратили россияне на покупку мобильных телефонов за период с 2010 по 2019 годы.

Всего россияне купили около 400 млн устройств на общую сумму почти 3 трлн рублей. За десятилетие, конечно, сменились и фавориты среди аппаратов. Так в 2010 году только 10% пользователей выбирали именно смартфоны, а в 2019 году на каждые три приобретённых смартфона пришлась только одна «звонилка».

С 2010 по 2019 годы самыми популярными чаще всего оказывались устройства Samsung. Эксперты «М.Видео — Эльдорадо» также привели в пример изменения в характеристиках самых продаваемых аппаратов: за десятилетие экран увеличился вдвое — с 3,2 дюйма до 6,4 дюйма, разрешение основной камеры выросло с 2 Мп до 25 Мп, ёмкость аккумулятора стала втрое больше.