Сколько денег сэкономила Apple, убрав зарядник и наушники из коробки с iPhone

А ещё и заработала сверху

С выпуском iPhone 12 компания Apple перестала класть в коробки со смартфонами адаптеры питания и наушники. Это решение производитель объяснил заботой о природе и тем, что у части пользователей и без того уже есть эти аксессуары. Недавний отчёт раскрыл, сколько же денег сэкономила Apple благодаря своей экологической сознательности.