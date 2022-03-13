Сколько денег сэкономила Apple, убрав зарядник и наушники из коробки с iPhone

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Сколько денег сэкономила Apple, убрав зарядник и наушники из коробки с iPhoneА ещё и заработала сверху
С выпуском iPhone 12 компания Apple перестала класть в коробки со смартфонами адаптеры питания и наушники. Это решение производитель объяснил заботой о природе и тем, что у части пользователей и без того уже есть эти аксессуары. Недавний отчёт раскрыл, сколько же денег сэкономила Apple благодаря своей экологической сознательности.
Источники пишут, что, убрав зарядник и EarPods из коробки, Apple сэкономила в общей сложности 5 млрд фунтов стерлингов (около 873,5 млрд рублей). При этом компания не стала снижать цены на свои телефоны. В то же время многие покупатели iPhone имели только адаптеры на 5 Вт, которые шли в комплекте со старыми моделями, и были вынуждены потратить дополнительные $19 на зарядное устройство мощностью 20 Вт.
В целом, покупатели потратили на аксессуары дополнительно $293,4 млн.
Источник: PhoneArena