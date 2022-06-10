Сколько можно: Xiaomi перевыпустит старый смартфон среднего класса под брендом Poco

Как пишет Xiaomiui, Redmi Note 10S будет повторно выпущен как смартфон под брендом Poco примерно в середине августа. Телефон также будет сопровождаться версией Pro.

Источник не упоминает характеристики будущих устройств, но предполагается, что не-Pro вариант получит те же функции, что и Redmi Note 10S. А вот версия Pro может быть улучшена.

Напомним, Redmi Note 10S оснащается 6,43-дюймовым дисплеем FHD + AMOLED, процессором Mediatek Helio G96, системой камер 64 Мп (основная) + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макросъёмка) + 2 Мп (датчик глубины ) и 13-мегапиксельной селфи-камерой. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.