Сколько новых смартфонов планирует выпустить Samsung в 2022 году

Утверждается, что Samsung хочет отгрузить в 2022 году 67 млн штук флагманских смартфонов. Для Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra запланировано произвести 14 млн, 8 млн и 11 млн единиц соответственно.

Что касается Galaxy Z Fold 4, то будет произведено 2,9 млн, Galaxy Z Flip 4 — 6,9 млн. Эти флагманские модели приносят большую прибыль, но из общего годового объёма поставок Samsung в 334 млн единиц в 2022 году, 267 млн устройств будут телефонами среднего и низкого ценового сегмента. Больше всего придётся на Galaxy A53, A13 и A33.

Ещё из ожидаемых моделей: Galaxy A73 5G, A53 5G, Galaxy M53 5G, M33 5G и M13 (F13).