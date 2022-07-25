Сколько оперативной памяти будет у iPhone 14

Сообщается, что Pro-модели iPhone будут оснащены 6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Текущие iPhone оснащены LPDDR4X. Такой же тип памяти останется у младших моделей линейки iPhone 14.

Если минимальным объёмом памяти в серии iPhone 13 было 4 ГБ, то в новых смартфонах будет установлено не менее 6 ГБ оперативки.

Ранее также сообщалось, что лишь ‌iPhone 14 Pro‌ и ‌iPhone 14 Pro‌ Max получат новый чипсет Apple A16. Стандартные модели iPhone 14 сохранят процессор A15.