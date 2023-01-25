Сколько оперативной памяти на телефоне сегодня считается оптимальным

С каждым годом процессоры цифровых устройств становятся мощнее, а значит, и объём памяти растёт, включая оперативную. Каждые два года стандарт ОЗУ обновляется, поэтому нужно брать смартфон с запасом на несколько лет. К примеру, к 2023 году минимальным объёмом оперативной памяти для комфортной работы считается 4 ГБ. Но брать подобный смартфон стоит, только если у вас совсем мало денег.

Оптимальным же объёмом ОЗУ можно назвать сегодня 6 ГБ. Их точно хватит для быстрой работы в течение следующих двух-трёх лет.