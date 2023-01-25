Сколько оперативной памяти на телефоне сегодня считается оптимальным

Сколько оперативной памяти на телефоне сегодня считается оптимальнымИ в какой комплектации смартфон покупать уже не стоит
Если оперативной памяти устройству не хватает, то работает оно будет медленно. В некоторых случаях вам придётся даже смиряться с сильными задержками, лагами гаджета. Так какой объём ОЗУ сегодня будет оптимальным для телефона?
Фото: Gadget Hacks
С каждым годом процессоры цифровых устройств становятся мощнее, а значит, и объём памяти растёт, включая оперативную. Каждые два года стандарт ОЗУ обновляется, поэтому нужно брать смартфон с запасом на несколько лет. К примеру, к 2023 году минимальным объёмом оперативной памяти для комфортной работы считается 4 ГБ. Но брать подобный смартфон стоит, только если у вас совсем мало денег.
Оптимальным же объёмом ОЗУ можно назвать сегодня 6 ГБ. Их точно хватит для быстрой работы в течение следующих двух-трёх лет.
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Но это правило подходит лишь для устройств на Android. С iOS ситуация другая. У самой мощной на сегодня модели iPhone - 14 Pro Max - 6 ГБ оперативной памяти. Однако связано это с тем, что операционная система смартфонов Apple лучше оптимизирована, да и в целом компания использует собственные компоненты.
В целом большой объём ОЗУ для смартфона не нужен. Связано это с тем, что в среднем стандарт оперативной памяти растёт на 1,5 ГБ в год. Допустим, объёма 6 ГБ (при стандарте 4 ГБ) хватит ещё где-то на три года работы. Также если не будете использовать весь объём памяти, то питание будет тратиться на все его элементы.