Сколько памяти занимает система на вашем телефоне? Пользователи поделились «дикими» числами

Сам Mishaal рассказал, что Android на его ASUS Zenfone 9 занимает 22 ГБ. Пользователи сообщили, что на новом Samsung Galaxy S23 Ultra операционная система занимает более 70 ГБ. На 512-ГБ варианте смартфона это 13% от общего объёма. На Galaxy Z Fold 4, например, кто-то указал 41 ГБ, а на Galaxy Z Flip 3 — 50 ГБ.

Что касается Galaxy S22, то некоторые пользователи сообщают о 27 ГБ. На iPhone iOS занимает около 9 ГБ, а также 11-28 ГБ отведены под системные данные.