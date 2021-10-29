Телефоны
Сегодня в 14:43
1 мин.
Сколько покупателей iPhone больше не возвращаются к Android?Остаются верны бренду
Аналитики из Consumer Intelligence Research Partners рассказали, какова лояльность к бренду у пользователей iPhone. Исторически у компании Apple этот показатель был одним из самых высоких в индустрии.
Сообщается, что 90% покупателей iPhone остаются пользователями Apple. То есть они предпочитают не возвращаться к Android-смартфонам.
Интересно, что бренды Android-устройств не имеют такого высокого рейтинга, и клиенты чаще меняют марки смартфонов. На это влияет и то, что экосистема Android открытая. Общая лояльность к Android в целом также составила около 90%.
На долю Apple приходится почти половина всех продаж смартфонов в США за последние три года. Что касается продаж конкретно Android-смартфонов, то тут почти половина приходится только на Samsung. Также в США был популярен производитель LG, но он недавно закрыл свой смартфонный бизнес.
Источник: Gizmochina