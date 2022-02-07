Сколько потеряют производители смартфонов из-за санкций США против России

Специалисты GS Group заявили, что такие запреты на экспорт могут обойтись Apple, Samsung, Xiaomi и Realme в 760 млрд рублей в год. Причём половина этой суммы придётся на Apple. Также аналитики подсчитали, что в случае введения санкций доля этих производителей на российском рынке упадёт с более чем 80% до 10–20%. При этом цены на смартфоны крупнейших брендов вырастут на 15–20%.

По мнению экспертов, неавторизованные посредники увеличат импорт без разрешения владельцев брендов из соседних стран. Кроме того, вырастёт импорт телефонов китайских и российских брендов.

Кроме того, в GS Group допустили, что поставки смартфонов в Россию могут снизиться и без санкций. Причиной тому может стать падение покупательской способности населения.