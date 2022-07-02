Сколько смартфонов было продано по всему миру в мае

Они составили 96 миллионов единиц. Это на 4% меньше по сравнению с апрелем и на 10% — по сравнению с показателями мая 2021 года. Примечательно, что это только второй раз за последние десять лет, когда данный показатель опускается ниже 100 миллионов единиц за указанный период. Можно заметить, что предыдущий минимум наблюдался во время пандемии.