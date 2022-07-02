Сколько смартфонов было продано по всему миру в мае

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Сколько смартфонов было продано по всему миру в маеНаблюдается падение продаж
По данным Counterpoint Research, глобальные продажи смартфонов в мае снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Они составили 96 миллионов единиц. Это на 4% меньше по сравнению с апрелем и на 10% — по сравнению с показателями мая 2021 года. Примечательно, что это только второй раз за последние десять лет, когда данный показатель опускается ниже 100 миллионов единиц за указанный период. Можно заметить, что предыдущий минимум наблюдался во время пандемии.
В целом, несмотря на сильный отскок после первой волны COVID-19 в 2020 году, продажи смартфонов все ещё не вернулись к допандемическому уровню. Цепочки поставок стабилизируются, хотя растущий уровень инфляции в сочетании с замедлением производства в Китае и украинским кризисом являются основными факторами, ограничивающими спрос на смартфоны. Сейчас из-за снижения спроса поставщики накапливают запасы.